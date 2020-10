Anna Sergejeva: vaatasin "Õnne 13" esimest korda siis, kui mulle oli juba sarjas tööd pakutud

Kõik nad kehastavad sarjas jõulisi naisi, kes endaga ka omajagu intriige toovad, kuid kelle tegelaskuju neile siiski omaseks on saanud. Sergejeva sõnul on tema kehastatav Maria lahe naine, Allsaare sõnul on tema tegelaskuju Iris aga asjalik ja tore.

"Näitlejatega on ju niimoodi, et meie ei saa halba tegelast mängida. Me ikkagi usume oma tegelaste õnne ka. Anneli samamoodi ju tahab lihtsalt paremat elu. Võib olla ta on valinud selleks natuke küsitavad vahendid, aga ta eesmärk on ju hea," rääkis Tikerpalu.

Sergejeva tunnistas, et vaatas sarja esimest korda alles siis, kui teda juba sarja mängima oli kutsutud. "Ma läksin internetti ja vaatasin, mis seriaal see on ja ma olin nii imestunud, et see on juba 25 aastat eetris olnud. Uskumatu, ma ei oleks uskunud, et midagi võib nii kaua kesta," rääkis Sergejeva.

Allsaar pidi esialgu "Õnnes" tegema vaid väikese seitsmelauselise rolli Ahvena sekretärina. "Ma kuulsin, et Teet Kallas [tol ajal sarja stsenarist – toim.] oli seda näinud ja talle oli see meeldinud, et keegi ehitab seitsme lausega karakteri üles. Tänu sellele ta otsustas mind sisse kirjutada," meenutas Allsaar ja lisas, et oli selle üle väga õnnelik.

Anna Sergejeva, Hanna Allsaar ja Mairi Tikerpalu saates "Hommik Anuga" 25. oktoobril

Näitlejad rääkisid, et tihtipeale on neid ka tänaval ära tuntud. Tikerpalu rääkis, et esmalt suhtutakse temasse tihti Anneli tegelaskujuts lähtuvalt, kuid hiljem öeldakse talle, et ta on tegelikult ootamatult tore. Allsaarele on inimesed aga öelnud, et hoiavad talle ja Priidule pöialt.

"Või siis kui ma sõidan tsikliga kaubanduskeskuse parklas, siis öeldakse, et vaata, et sa ei kihuta, muidu Torim teeb sulle trahvi," ütles Allsaar.

Näitlejad rääkisid ka, et sarjas on sel hooajal veel mitmeid põnevaid sündmusi ees. Näiteks ristuvad Anneli lapse isa Tõnni ja Anneli abikaasa Margna teed.

