Läti artist Chris Noah avaldas Eesti plaadifirma alt uue videosingli

Läti artist Chris Noah avaldas äsja uue singli "This Is The Night", mis ilmus Eesti plaadifirma Made In Baltics (Sony Music) alt.

Koos Londonis baseeruva produtsendi Kristofer Harrisega (Bear Den, Belle and Sebastian, Ghostpoet jne) tulevad loo lõpptulemuses esile vaporwave'ist mõjutatud sündi kõla, falsett ning kõike ühendavad meloodilised viisid.

"This Is The Night" on inspireeritud paradoksaalsest, nüüdisajale omapärasest situatsioonist, kus suhte üks osapool on karjäärile fokusseeritud ning seetõttu mõistavad mõlemad osapooled, et suhe on hukule määratud. Sellest olenemata püütakse suhet kunstlikult koos hoida, kuna lihtsam on kokku jääda, kui lahku minna.

"This Is The Night" on siiani laulja kõige popima kõlaga lugu. "Kuigi ma ei soovi jääda kinni ühte kindlasse žanrisse, eriti loo kirjutamise protsessis, siis seekord pidi Kristofer mind veenma, et lugu just selles suunas läheks, mitte alternatiivi. Ma siiralt usun, et andsime endast parima," sõnas Noah.

Aasta alguses ilmunud Chris Noah singel "The Line" jõudis Läti raadiojaamade airplay tabelis kõrgele 14. positsioonile. Singli promo raames jõudis Chris ka Eestisse, kus astus üles mh ka Raadio 2 ja ETV Terevisiooni eetris.