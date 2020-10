Video: Ariadne esitles R2 stuudios uut singlit "Running without you"

Reedel ilmus Ariadnel uus singel "Running without you", mida laulja esitles live-versioonis Raadio 2 otse-eetris.

Loo autorid on Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik, Ani Nnebedum ja Aleksanteri Hulko ning lugu valmis Soomes.

Ariadne tõdes, et lugu tehes oli ta eesmärk kirjutada midagi, mis oleks bouncy, kaasahaarav ning mõnus kuulata.

Enne "Running without you" esitamist kõlas Ariadne live-esituses aga ka lugu "All in".