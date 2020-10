TFW kolmas päev tõi endaga originaalprindid ja jätkusuutliku mõtteviisi

Moenädala kolmanda päeva avas modernsete, funktsionaalsete ja alati mugavust väärtustavate disainide poolest tuntud Iris Janvier moemaja, mis liigub uue kollektsiooniga jätkusuutlikkuse poole. Tänavamoele ja mugavusele fookuse pannud Iris Janvieri kollektsioonis on erikohal orgaanilised kangad, mis on loodud jätkusuutlikke tootmisprotsesse arvesse võttes.

Iris Janvier moemaja Autor/allikas: Erlend Štaub

Seejärjel vallutas lava Piret Kuresaare moemaja, mille sügistalvise kollektsiooni värvigammas kohtuvad erinevates varjundites beežid ja hallid toonid. "Oleme kasutanud kõrgkvaliteedilist siidi ja villaseid kangaid, millest valmivad mantlid, kleidid ja pükskostüümid. Samuti on see aasta esimest korda laval meie oma print," tutvustas Piret Kuresaar uut loomingut.

Piret Kuresaar moemaja Autor/allikas: Erlend Štaub

Põhjamaine moebränd WOOM hoolitseb selle eest, et sügistalvisel hooajal end soojas hoida. WOOM-i sügistalvine kollektsioon loob vabaduse nautida tormituultega sügisilma ja jäiseid talvetuuli. Sulemantlite ja -jakkide kollektsiooni täiendavad hoogsa joonega villased mantlid.

WOOM Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Neljandana vallutas moelava Eesti juurtega bränd Alpaka. Alpaka esitles kollektsiooni, mis ühendab omavahel luksuslikud materjalid ja mängulised nüansid. Esmakordselt tuli esitlusele Alpaka uus mänguline Seasonless Luxury Leisure kollektsioon, mis ühendab endas pehme ja sooja alpakavilla, luksusliku mooruspuu siidi ning orgaanilise Pima puuvilla.

Alpaka kollektsioon Tallinn Fashion Weekil Autor/allikas: Erlend Štaub

Moenädala kolmandale päevale pani punkti AMANJEDA by Katrin Kuldma, tuues TFW moelavale meeste- ja naistekollektsioonid, mida esitleti nii mugavas vaba aja võtmes kui ka kaasaegse kergusega formaalsemas versioonis. Meeste kollektsiooni mudelite hulgas on maalähedasest ruudulisest puuvillaflanellist ja teksakangast jakkpluusid, brändile omaselt elegantse joonega villakangastest bleisrid ja ülikonnad ning siidjatest puuvilladest klassikalised särgid. Oluliseks osaks sügishooajal on mantlid ja soojad ning kerged mahulised tuulekindlad parkad. Naiste kollektsioon tõi moelavale meeste stiilidega harmoneeruvad koloriidid ning ikoonilised mudelid. Muhu Couture'i tikandid olid moepubliku ees kogu ulatuses nii summutatud monokroomsetes kui ka kirgastes ja värviküllastes toonides. Nii stiili kui värvimäng jätkub inspireerituna meeste klassikalistest särgimudelietst – ikooniline särkkleidi mudel on kollektsioonis nii maalähedasest ruudulisest puuvillaflanellist ja teksakangast kui klassikalise päevasärgi triibulisena. Oluline osa on ka kergetel ja duubelkašmiirist mantlitel.