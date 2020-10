Just Filmi lastefilmide võistlusprogrammist leiab ka "Sipsiku"

Just Film tähistab sel aastal oma 20. sünnipäeva ning lastefilmide võistlusprogrammi kuulub filme, mis ühelt poolt räägivad juba tuttavate tegelaste seiklustest ning teisalt toovad kinokülastajateni uued ja vahvad karakterid.

"Tegemist on tõeliselt lõbusa, kogu perele mõeldud ja naerma ajava programmiga," ütles Just Filmi festivali tegevjuht Mikk Granström.

Just Filmi lastefilmide võistlusprogramm Autor/allikas: Just Film

Filmidest lähemalt:

"Sipsik"

Raggie

Eesti/Taani 2020, 74 min

R: Meelis Arulepp, Karsten Kiilerich

Eesti lastekirjanduse üks armastatum kangelane, kaltsunukk Sipsik on saanud oma filmi täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. Anu saab kuueaastaseks ja tunneb elust rõõmu – tal on suur vend Mart, kes on tüdruku parim sõber ning kellega koos on imetore mängida. Armastusest väikese õe vastu on Mart õmmelnud Anule sünnipäevaks kaltsunuku. Paraku saab idüll läbi, kui saabub 1. september ja Mart läheb jälle kooli ning Anu peab päevi ilma vennata veetma. Lisaks on Mardile tekkinud uued sõbrad ja õe jaoks jääb tal aina vähem aega. Ühel hetkel, kui Anu tunneb end eriti üksiku ja õnnetuna, ärkab kaltsunukk Sipsik nagu võluväel ellu. Vähemalt Anule tundub nii.

Nüüd on Anul silmi ainult Sipsiku jaoks. Ühised tegemised nukuga haaravad tüdruku kogu tähelepanu ning kõrvale jäävad nii Mart kui ka ema ja isa. Aga suured seikulused ja väljakutsed ootavad eest nii Anu kui ka Sipsikut.

"Ajavalvurid"

The Time Guardians

Venemaa 2020, 94 min

R: Alexey Telnov

Rahvusvaheline esilinastus

Väike tüdruk Ksyusha lapsendatakse tondilossilikust lastekodust toredasse perekonda – ta saab endale uue kunstnikust ema ja kirjanikust isa. Kõik kolm on äärmiselt õnnelikud ning õhtud veedetakse tihti pere keskel kodus, mil isa loeb tütrele lugusid oma mitmetest fantaasiaraamatutest. Idüllilisse ellu saabub aga järsk lõpp, kui Ksyusha isa vanad tuttavad proovivad perekonda lõhki kiskuda ning kõigele tipuks satub tüdruk emaga autoõnnetusse. Ärgates leiab tüdruk end aga isa raamatutest tuttavast Pimeduse Linnast, mis küll sarnaneb kodulinnale Peterburile, kuid on kõvasti pimedam ja külmem. Pimeduse Linnas elavad äärmiselt veidrad tegelased, keda valitseb hirmuäratav Nõid, kes soovib kõigest väest ka Ksyushat vangistada. Tüdruku ainukeseks liitlaseks uues kõhedas maailmas saab lustakas maagiliste võimetega assistent nimega Paramon, kellega koos võetakse ette ohtlik rännak, et leida üles Ajavõti, millega saab aega tagasi keerata ja nõnda ära hoida hirmus autoõnnetus ja päästa Ksyusha perekond igavesest pimedusest.

"Berti päevik"

Bert's Diary

Rootsi 2020, 95 min

R: Michael Lindgren

Treb Walker alias Bert Ljung teeb midagi, mis on poistele absoluutselt keelatud. Ta kirjutab päevikut. Mõelda vaid, kui klassi kõige tugevam poiss Klimp sellest teada saab! Siis teab varsti kogu maailm, kuidas Bert end tunneb, kui ta oma uued prillid koolis ette peab panema, kui teda jälitab hauabatsill, kui ta teeb koos Akega teaduslikke eksperimente, suitsetab salaja ja kirjutab päevikusse punase pliiatsiga, kui on armunud. "Berti päevik" on film, mis põhineb samanimelisel maailmakuulsal lasteraamatul. See on film poistele, kuid mida on huvitav vaadata ka tüdrukutel, kes tahavad teada, mida poisid tegelikult mõtlevad.

"Indiaanipoiss Yakari suur seiklus"

Yakari, a Spectacular Journey

Prantsusmaa 2020, 72 min

R: Xavier Giacometti, Toby Genkel

Väikese indiaanipoisi Yakari seiklused algavad päeval, mil ta otsustab iseseisvalt järgneda metsiku mustangi, indiaaninimega Tilluke Kõu, jälgedele. Teekonnal külastab Yakarit esimest korda elus tema õnneloom Suur Kotkas, kes kingib poisile ühe imelise sule ning maagilise võime loomadega rääkida. Kodust kaugel ning sügaval ohtliku jahihõimu territooriumil võtavad Yakari ja Tilluke Kõu vastu kõige ohtlikuma seikluse, mis juhatab nad õnnelikult tagasi koju. Imeline teekond koju pitseerib igavese sõpruse vapra indiaanipoisi ja tuulena kappava poni vahel.

"Jackie ja Oopjen"

Jackie and Oopjen

Holland 2020, 90 min

R: Annemarie van de Mond

12-aastase tagasihoidliku loomuga Jackie ema töötab Hollandi riiklikus kunstimuuseumis, kus on tallel mõned maailma tähtsamad kunstiteosed, mida imetledes tüdruk ka palju aega veedab. Kui ootamatult läheb kuulsalt Rembrandti maalilt kaduma selle subjekt, 17. sajandi naisterahvas nimega Oopjen, kahtlustavad muuseumi töötajad, et on toimunud sajandi kunstirööv, mis avalikkuse ette jõudes oleks ülemaailmne skandaal! Ainult Jackie teab, et tegelikult on Oopjen lihtsalt maali pealt ellu ärganud ning muuseumist jalga lasknud. Kõik selleks, et leida üles armastatud noorem õde Piek, kelle portree enam ammu tema enda maali kõrval ei ripu. Kuna vanast ajast pärit Oopjenil on raskusi 21. sajandil navigeerimisega, siis otsustab Jackie naist salaja aidata.

"Klaaspoiss"

Glassboy

Itaalia 2020, 100 min

R: Samuele Rossi

Maailma esilinastus

Pino on poiss, kellel on haruldane verehaigus, mille tõttu pole ta tavalise lapse elu elada saanud. Teda on alati tagasi hoitud ning piiratud, justkui oleks ta klaasist. Pino on aga elav poiss, kes tahab ülekõige kogeda suuri seiklusi, põnevaid mänge, tagajaamist ja teha ulakusi. Pino otsustab teha kannapöörde ning läheb otsima suuri seiklusi, mille ta muidugi õige pea ka leiab. Soe ja südamlik koguperefilm, mis näitab, et hoolimata raskustest ja katsumustest, on võimalik olla õnnelik, leida häid sõpru ja uusi seiklusi.

"Kodutänava piraadid"

Pirates Down the Street

Holland 2020, 95 min

R: Pim van Hoeven

Elu ontlikus rannalinnas pööratakse pea peale, kui sinna saabub elama perekond Blunderbuss – täiesti pesuehtne piraatide kamp, koos kõige selle juurde kuuluvaga, nagu mõõgavõitlused, silmaklapid, koduks olev piraadilaev, lemmikloomast kaheksajalg ja papagoi ning lõputu rummi rüüpamine. Linnakese lugupeetud elanikud on uutest naabritest ja nende elukommetest päris kohkunud, kuid Michael saab piraatide perepoeg Billyga peagi heaks sõbraks. Uutel sõpradel seisavad ees põnevad aardejahid ning ohtlikud seiklused, mis viivad nad vastamisi maailma kõige hirmuäratavama mereröövli Cornelius Konkskäega, kuid muretsemiseks pole põhjust – tõeline piraat ei tunne hirmu millegi ees, garr!

"Madison - sõprus kiirkäigul!"

Madison - A Fast Friendship

Saksamaa/Austria 2020, 90 min

R: Kim Strobl

Loo peategelane on 13-aastane Madison, kelle jaoks rattasõit on maailma kõige olulisem asi! Ta teeks kõik, et käia oma profiratturist isa jälgedes. Kui aga andekas ja ambitsioonikas noor rattaentusiast peab maanteeratta maastikuratta vastu vahetama, lähevad asjad lörri. Kuid uute sõprade abiga hakkab ta üsna pea avastama uusi eesmärke oma elus. Kas Madison suudab leida tee, mis lookleb jalgrattasõidust eemal? Kas rattasõit oli tõesti tema saatus? See on suure ja põneva seikluse algus…

"Margot' & Marguerite'i imeline seiklus"

The Fantastic Journey of Margot & Marguerite

Prantsusmaa 2020, 89 min

R: Pierre Core

Marguerite ja Margot on 12-aastased tüdrukud, kel on perekonnad, sõbrad, probleemid jms. Üks tüdruk elab aastal 1942 ja teine 2020, muidugi kui mitte arvesse võtta salapärast maagilist laegast, mis neid mõlemaid teineteise aega transpordib. Margotil ja Marguerite'l on midagi veel, mis neid ühendab – kummalgi tüdrukul pole isa. Üks kadus II maailmasõja ajal ning teine ei ela kodus. Tüdrukuid lahutab küll 70 aastat, aga tänu laekale alustavad nad seiklust, et leida oma olevik, avastada minevik ning oma perekondade mälestused.

"Must veski"

The Black Mill

Poola 2020, 100 min

R: Mariusz Palej

12-aastane Iwo elab külakeses, kus vaesus, lootusetus ja igavus iseloomustavad peaaegu iga päeva. Kunagine rikas kant sattus raskustesse, kui kohalik veskitehas maha põles ja enamik piirkonna elanikest jäi sissetulekuta. Iwo kaotas sel saatuslikul ööl oma isa, kes läks põlevasse veskisse ohvreid otsima ning sealt enam ei naasnud. Nüüd peavad Iwo ja tema ema hoolitsema Iwo väikese autistliku õe eest, keda Iwo sugugi ei salli ja keda teised lapsed nõiaks peavad. Nende arvamus aga muutub, kui Must Veski ellu ärkab ja tüdrukust kogu küla päästja saab.

"Suve mässajad"

Summer Rebels

Saksamaa/Slovakkia 2020, 93 min

R: Martina Sakova

11-aastane Jonas igatseb suve veeta ägeda vanaisa Bernardiga, koos paadiga kärestikke mööda sõites ja Slovakkia looduses seigeldes. Poisi meeleheitel ema on aga plaaninud suve veeta mere ääres. Jonas põgeneb kodust, et sõita salaja rongiga vanaisa juurde, aga kohale jõudes avastab, et eriti ägedast vanaisast on saanud vana toriseja ning poiss mõistab, miks ema tahtis suve pigem mujal veeta.

Jonas on üksi, samal ajal, kui vanaisa toriseb. Õnneks tutvub ta ägeda ja seiklusjanulise naabritüdruk Alexiga, kellega koos pannakse kokku veidi kahtlase maiguga plaan, kuidas saada kokku raha, et omale parv osta. Noorte plaan vallandab aga sündmuste laviini, mille tõttu satub Jonase vanaisa lausa vangi ja muidugi ajab Alexi ja Jonase omavahel tülli. Kuidas seiklus lõppeb ja kas Jonas leiab viisi, kuidas kogu segadus ära klaarida?

"Üks kõigi eest"

One For All

Hispaania 2020, 95 min

R: David Ilundain

Mis oleks, kui saaksid näha kõrvalt ühe kiusamisloo kulgemist ja seda täiesti uudses rollis – õpetajana? Vastuseid sellele küsimusele võime leida lõpmatult, kuid film "One For All" peegeldab ehedat lugu haiget saamisest, tegemisest ja ka kõige olulisemast ehk andestamisest. Kui tavaline koolilaps on rõõmsameelne, tegus ja tubli, siis kiusamine suudab luua midagi, mis ei meenuta hiljem seda poissi isegi mitte näo järgi. Selle kõige kulgemine on pikk protsess, põimides endaga kaasa pealtvaatajate, kiusajate ja teiste lood, tuues selgelt esile teadmise, et igal asjal on lugu. Sündmuste kulgemist iseloomustab teadmine, et filmis pole mitte peategelane, vaid iga roll on oluliselt välja toodud näitena tegelikust kiusamise ahelast.

Film linastub ka lapse õiguste programmis.

Lastefilmide võistlusprogrammi hindab ja võidufilmi valib Just Filmi viieliikmeline lastežürii. Kõik võistlusprogrammi filmid on eestikeelsete subtiitritega.

Pimedate Ööde Filmifestivali noorte- ja lastefilmide alafestival Just Film toimub tänavu 13. novembrist 29. novembrini.