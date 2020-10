Must Hunt avaldas uue singli "Lilled Algernonile"

Tallinna pop-rock bänd Must Hunt avaldas reedel uue singli "Lilled Algernonile".

""Lilled Algernonile" oli minu lapsepõlve lemmikraamat ja ma tahaks selle laulu pühendada meie sõbra Kristjan Lepa mälestuseks," sõnas Musta Hundi kitarrist ja loo muusika autor Brad Jurjens.

Trummar Marko Atso lisas aga, et temagi on telefoni salvestanud umbes kolmekümne loo jagu ideid, millest paremad võetakse talve jooksul ühiselt käsile, et salvestada Musta Hundi kolmas kauamängiv plaat.