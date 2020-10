Video: "Ringvaatele" avas uksed vabamüürlaste tempel

Ruume tutvustas Reikopile vabamüürlane Paul Himma, kes rääkis, et vabamüürlased on nendes ruumides tegutsenud juba kaheksa aastat – varem toimetati aga rendipindadel.

Vabamüürlaste templist leidis Reikop mitmeid põnevaid ruume, mis oma huvitava kujundusega pilku püüdsid. Näiteks leiab sealt mediteerimisruumid, kus mõtteid koondada, aga ka kogunemiseks olulised sinise ja punase saali. Himma selgitas, et sinine saal on inspireeritud vanast testamendist, punane aga uuest testamendist. Saalides toimuvad näiteks erinevad rituaalid, teadete edastamised ja koosolekud.

"Ma tunnen natuke ebatavaliselt ennast – kõik need sümbolid, märgid ja stilistika," sõnas Reikop.

Seintelt vaatasid talle vastu aga mitmete vabamüürlaste portreed. "See ei ole salajane ja me ei ole salaorganisatsioon," selgitas Himma, miks portreed seintel ripuvad.

"Vabamüürlased on sissepoole pööratud organisatsioon. Me oleme nii romantilised ja me usume, et maailma saab parandada küll, aga maailma saab parandada mitte sedasi, et ma ütlen sulle, mis on valesti, vaid ma püüan ennast parandada," ütles Himma.