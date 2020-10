Sophia Lorenit näeb pärast 11-aastast pausi taas suures filmirollis

Film põhineb prantsuse kirjaniku Romain Gary raamatul "Elu alles ees" ning Loren kehastab filmis holokaustis ellujäänut, kes prostituutide laste eest hoolitseb, kirjutab Vanity Fair.

Loreni sõnul on tema kehastatav karakter väga tugev ja meenutab talle mitmetes asjades tema enda ema.

Filmi režissöör on Loreni poeg Edoardo Ponti. "On väga tore töötada inimesega, kes tunneb sind sama hästi, nagu sa ise. Ta teab täpselt, milliseid nuppe vajutada, et saada must kätte miski, mille olemasolust ma isegi teadlik ei olnud," sõnas Loren.

Äsja ilmus ka filmi treiler ning film jõuab Netflixi 13. novembril.

Loreni viimane suurem filmiroll oli 2009. aastal ilmunud filmis "Nine". 2010. aastal tegi näitleja kaasa lühisarjas "My House Is Full of Mirrors" ning 2014. aastal osales ta lühifilmis "Human Voice".