"Terevisioon" läheb reedel eetrisse Eesti spordi- ja olümpiamuuseumist

ETV hommikuprogramm "Terevisiooni" läheb sel reedel, 23. oktoobril eetrisse hoopis Tartust Eesti spordi- ja olümpiamuuseumist. Saatejuhid on Owe Petersell ja Liisu Lass.

"Üks meie plaane on ka sel hooajal tuua hommikune saade lisaks tavapärasele stuudiole eetrisse uutest ja üllatavatest kohtadest," märkis saate vastutav toimetaja Reimo Sildvee.

"Sedapuhku oleme Eesti spordi- ja olümpiamuuseumis, mis on läbinud uuenduskuuri. Saate põhimõtteks on terves kehas terve vaim, mis tähendab aga, et vaatame medalite särast kaugemale," lisas ta.

Reedeses saates arutatakse näiteks puhta ja ausa spordi võimalikkusest ning vaadatakse, kuidas dopinguproove tegelikult tehakse. Samuti tuleb teemaks koroonapandeemia – kuidas on see mõjutanud kohalikku turismielu, kuidas saaks siiski suurvõistlusi korraldada ja kuidas välijõusaalis lihtsate harjutustega oma vormi eest hoolitseda.

"Külla tulevad ka tuntud sportlased ja näitlejad, kes lisaks saatejuhtidele end põnevas olukorras proovile panevad," kruvib Sildvee pinget.

"Terevisioon" algab nagu ikka, hommikul kell 6.55.