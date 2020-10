Galerii: TFW teine päev keskendus nii sooneutraalsusele kui ka naiselikkusele

Moenädala teise päeva avas noor moelooja Karl Joonas Alamaa, kelle kollektsiooni kandev idee on, et ühel päeval ei räägitaks enam meeste- või naistemoest, vaid lihtsalt inimmoest. Valdavalt vabrikujääkidest ning ümbertöödeldud materjalidest valminud unisex kollektsioon otsib keskteed ja vahekorda mõlema soo eripärade vahel, et rõivad oleks kantavad olenemata soost.

Alamaalt võttis järje üle kodumaine bränd Spekter Technologies kollektsiooniga "MARS 2.0". Uskudes, et inimkond peaks liikuma tähtede poole, loob disainer Roxana Spekter tuleviku inimesele praktilisi ja tehnoloogilisi rõivaid. Kollektsioonis "MARS 2.0" kasutatakse sõjaväekangaid ja magnetkinnitusi ning esmakordselt esitletakse antibakteriaalsest tekstiilist mudeleid.

Näitleja ja moelooja Karin Rask esitles Tallinn Fashion Weekil oma esimest autorikollektsiooni. Tema sügishooaja naistekollektsioon Karin Rask Premier on inspiratsiooni saanud eelmise sajandi erinevatest kümnenditest ja filmikunsti klassikast. Kollektsioonist leiab täisvillaseid mantleid, lendlevat šifooni, kunstnahast seelikuid, pluuse ja kleite ning veidi vanaaegse joonega peenvillaseid elegantseid kleite ja kõrge pihaga peenvillaseid pükse. Kollektsioonis on kasutatud hoolega valitud kangajääke ning kõik tooted on ainueksemplarid.

Brand NO.8 viis sügistalvise kollektsiooniga paralleeluniversumeid avastama – rõivaid said alguse disainer Svetlana Puzorjova mõtisklustest paralleeluniversumite üle. Spetsiaalselt sügistalvise kollektsiooni jaoks lõi disainer kõrvalseisva reaalsuse, mille tegevus toimub teises universumis. Klassikaline ja modernne dimensioon sulanduvad üheks ning kokku sai piire nihutav stiil.

Teise päevale panid finaali naiselikud meeleolud. Selleks, et tervislikku eluviisi edendada, on Alexanderlingi sügistalvine kollektsioon pühendatud spordile – šnitti on võetud spordirõivaste detailidest: soonikud pahkluudel, värvlis ja kaeluses ning vabadust pakkuvad puhvvarrukad.

Naiseliku käekirja poolest tuntud Mammu Couture valmistab oma moenädala kollektsiooniga printsesse ette järgmise aasta ballideks. Tema sügistalvine kollektsiooni on jalutuskäik läbi aastakümnete. Moelaval sai näha palju värve ja ära jäänud festivalide 70ndate hõngu, aga ka brändi klassikalisi 1950ndatest aastatest mõjutusi saanud siluette. 1960ndate temaatilised jakid ning seelikuid, mis on läbi aegade suurt menu saavutanud, tõi Mammu Couture lavale uues kuues.

TFW kestab 20.–23. oktoobrini.