Kitarrist Laur Joametsa uus bänd Lore andis välja videosingli "Surrender"

"Lore põhineb sügaval armastusel muusika ning austusel lugude vastu, Lauri viis lugusid kirjutada ja mängida loob täiesti uue maailma ja põneva helimaastiku," ütles Laura Reed ja kinnitas, et ta pole kedagi temasugust varem kohanud. "Olen täiesti veendunud, et kohtusime ja alustasime koos muusika tegemist täpselt õigel ajal. Olen väga põnevil, et näha, kuhu meie tee edasi viib."

Lõuna-Aafrikast pärit Laura kolis USA-sse lapsena ning alustas muusikuteed oma isa sünnilinnas Nashville'is. Laura tuuritas erinevate bändidega ning tegi koostööd selliste artistidega nagu George Clinton, PFunk ja mitmed teised. 2019. aasta suveks oli tal kogunenud omajagu soolomaterjali koostöös produtsent Vance Powelli'ga (Sputnik Sound), kuid puudu oli sobiv kitarrist.

Lauri esimesed etteasted USA-s toimusid Sturgill Simpsoni bändi ridades ning nüüd mängib ta rokkbändis Drivin N Cryin. Laur oli 2019. aastal valmis välja andma oma instrumentaalset sooloplaati, mille Vance Powell miksis, kuid otsustas viimasel hetkel, et see muusika vajab siiski ka head vokalisti.

2020. aasta alguses pärast Lauri ja Laura kohtumist sündiski ansambel Lore, 2021. aasta esimeses pooles ilmub nende täispikk debüütalbum. "Minu jaoks on see bänd oluline, sest see on esimene bänd Ameerikas, mille asutajaliige ma olen," ütles Laur Joamets ja kinnitas, et ei juhtu kuigi tihti, et pärast loo salvestamist tahaks seda veel 20 korda järjest kuulata. ""Surrender" aga oli üks neist lugudest."