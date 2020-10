ETV2 eetris alustab Prantsuse komöödiasari "Helistage mu agendile!"

Pariisi südames asuvas näitlejate agentuuris tuleb igapäevaselt lahendada delikaatseid ja kohati jaburaid olukordi, kuhu kuuluvad superstaaride kapriisid, suhtekorralduslikud väljakutsed, kõva konkurents ja töötajatevahelised suhted, mis teinekord professionaalsuse piire ületavad. "Helistage mu agendile" teeb humoorika sissevaate filmimaailma telgitagustesse ja kuigi sarja keskne tuumik on näitlejaid esindav agentuur, siis sarjas teevad episoodilised rollid paljud prantsuse kino suured nimed, teiste seas näiteks Monica Bellucci, Isabelle Adjani, Juliette Binoche ja Isabelle Huppert.

2015. aastal France 2 ekraanil esilinastunud sarja üks kaasloojaid on Dominique Besnehard, kel filmitööstuses pikk kogemuses nii näitleja ja režissööri kui ka talendi-agendina. "Helistage mu agendile!" on küll lavastuslik sari, kuid inspiratsioon on tulnud elust enesest ja ka kuulsad kaasnäitlejad astuvad sarjas üles oma nime all tehes enda üle seeläbi ka nalja.

"Helistage mu agendile!" on ETV2 ekraanil neljapäeviti kell 21.30 ja järjestikku näidatakse ära kaks osa. Pärast neljapäevast tele-esilinastust on sarja avahooaeg täismahus vaadatav ka Jupiteris.