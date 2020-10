"O2" kostüümikunstnik: mundrite leidmine Eestist oli pea võimatu

Rips tunnistas, et see oli väga suur väljakutse ja kahtlemata ei on asju, mis jäid tegemata.

"Selle filmi tegemise juures on olulisi aspekte see, et see maailm ja müstika, mida me loome, kui hakata kaadrihaaval neid asju vaatama, siis vaidlematult leiab igast asju, mis on jäänud tegemata. Eks nad ole teinekord ka meelega seal, et keegi leiaks midagi põnevat. Teinekord ka mitte."

Lõuk tõdes, et väga lihtne filmi ajastuks sobivaid riideid leida ei olnud. "Ma pidin ikkagi Lätist ja Leedust, Poolast ja Soomest päris palju neid tooma. Meil oli kostüüme kokku üle tuhande." Mundrid on tema sõnul kõige keerulisemad leida.

"Selliseid mundreid, mis olid Eestis 1939. aastal, ei ole enam Eesti vabariigis olemas. Nende leidmine oli selles mõttes võimatu. Pidime natuke kohandama ja tegema kunstilise lähenemise."

Ripsi sõnul on see produtsendi otsustamise koht. "Kui ühe mundri hind on 3000–5000 eurot ja sul on vaja neid kümme tükki ning see on kaadris kümme sekundit, siis pead teinekord tegema raskeid otsuseid." Ta lisas, et tegelesid kostüümide kokkusaamisega enne võtteid neli kuud.