11. klassi tüdruk räpib uudiseid

"Mina oleksin väga tänulik olnud, kui keegi enne mind oleks midagi sellist teinud, sest mind päriselt huvitab, mis maailmas ja Eestis toimub. Laste lapsesõbralikus keeles informeerimine ja seeläbi kaasamine on mulle väga südamelähedane."

Kärg on ka ajakirja Märka Last toimetuse liige. "Minu idee on see, et ma proovin võimalikult kähku ja lühidalt kogu tausta ning uudise kokku panna ja ära seletada."

Räppideks on Kärg kirjutanud juba kolme kuu jagu uudiseid nii, et iga kuu sünnib üks uus lugu. Lihtne see ei ole.

"Kui tekkis isu või tuhin kirjutada, siis ma võtsin viimase viie päeva uudised lahti ja kuulasin raadiost saateid ning kokkuvõtteid ja nende põhjal kirjutasin."

Enne kui Kärg soetas omale suvel teenitud rahade eest korraliku salvestustehnika, salvestas ta lugusid selliselt, et tal oli telefoni ümber sokk, ta läks vanni ning laulis materjali sisse.

Kärg ennast musikaalseks inimeseks ei pea. "Ma ei ole üldse muusikaga tegelenud, ainult koorilauluga. Aga ma proovin muusikalised taustad ise ära teha."