Ülejärgmisel aastal jõuab vaatajateni "Aruka blondiini" kolmas osa

Peategelase Elle Woodsi osas naaseb ekraanile näitleja Reese Witherspoon, kirjutab Independent.

Uuest filmist teavitati avalikkust juba 2018. aastal. Stsenaristidena pidid naasma Kirsten "Kiwi" Smith ja Karen McCullah, kes kirjutasid ka esimese kahe filmi stsenaariumi, ning arvati, et film jõuab kinodesse 2020. aastal. Asjad jäid aga venima ning selle aasta esimeses pooles teatati, et stsenaariumi kirjutavad hoopis Mindy Kaling ja Dan Goo.

"Aruka blondiini" esimesed kaks osa ilmusid 2001. ja 2003. aastal.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD