Heimar Lenk: "Kuldrandevuu" sünnib mu hingest ja südamest

"See saade sünnib mu puhtast hingest ja südamest," räägib Lenk sel pühapäeval "Prillitoosis".

Saate tegemise idee tekkis tal kümmekond aastat tagasi, mil ta tundis, et Eesti raadiojaamades mängitakse suhteliselt ühesugust muusikat. Nii käis ta Vikerraadio peatoimetajale välja idee teha saade, kus mängitakse vahelduseks ka midagi teistsugust. Peagi oligi Lenkil oma saade, mille ta on enda sõnul ehitanud üles pigem vanematele inimestele.

Saateid salvestab Lenk enda Põlvas asuvas kodus, kus tal on olemas professionaalsed salvestusseadmed ja plaadimängijad. Kui saade on salvestatud, saadab ta selle Tallinnas asuvasse toimetusse ja peagi läheb saade eetrisse. "Kõik käib tänapäeval äärmiselt lihtsalt, sest on internet," sõnas Lenk.

Muusikahuvi on teda saatnud juba lasepõlvest saati, sest tänu muusikahuvilistele vanematele ümbritses muusika teda kogu aeg. Praegu on Lenki üks kirgi vene mustlasromansid. Lisaks pakub talle huvi ka nn nõukogude laul.

"Kuldrandevuu" saate raames on Lenk ka kuulajate abiga mitmeid helilinte otsima asunud. Näiteks tegi ta üleskutse leida Anu Antoni ja Toivo Soostega seotud salvestusi.

Lenk on end proovile pannud ka teistes valdkondades, näiteks on ta tegelenud ka poliitikaga. Poliitikaperiood oli Lenki sõnul põnev, kuid nüüd tahabki ta tegeleda just muusikasaatega. "Poliitikaperiood oli muidugi kohutavalt huvitav, aga see nüüd on miski, mis on koos kasvatusega tulnud. Ema õpetas, et hambad tuleb hommikul puhtaks pesta ja nii jäi ka see muusika külge, sest me kuulasime seda kogu aeg," ütles Lenk.

"Prillitoos" on ETV eetris pühapäeviti kell 09.05. "Kuldrandevuu" on aga Vikerraadio eetris laupäeviti kell 17.05.