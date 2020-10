Minu Eestimaa | Liisi Koikson tunneb metsas käies aukartust

Koikson rääkis, et nii üks tema album kui ka seal kõlav lugu kannavad nime "Väike järv". Seda lugu esitades mõtlebki ta alati just selle järve peale, mille ääres talle jalutada meeldib.

"Sellel järvel on oma saladused, seal elavad mingid loomad, keda me praegu ei näe. Tundub, et on vaikne pind ja midagi väga ei toimu, ent ometigi on seal väga palju elu sees," sõnas Koikson.

Olgugi et viimasel ajal tunneb Koikson, et ta on pigem linnastunud, naudib ta siiski looduses aja veetmist väga. Näiteks käivad nad perega alati seenehooajal kukeseeni korjamas.

"Kui me satume metsa, siis mul tekib selline aukartus ja respekt või austus kogu selle olukorra üle. Mina olen siin üksi ja see mets võtab mind vastu täpselt sellisena, nagu ma sel hetkel oma elus olen," kirjeldas Koikson. "See on selline rahu hetk," lisas ta.

Koikson rääkis, et kui ta lapsed peaksid kunagi tahtma välismaal elada, siis loodetavasti on neil meeles Eesti ilus loodus, mis tekitab soovi kodumaa metsades liikuda.

Ta lisas, et loodus on väga eriline paik. "Mulle tundub, et inimesed saavad järjest rohkem – ka noored inimesed – kõik saavad sellest aru, et see on suur asi. See on eriline koht, kuhu meid on paigutatud," ütles Koikson.

