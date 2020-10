Kuldnõela võitis Roberta Einer

Kuldnõela auhinna võitis luksusrõivaste brändi looja Roberta Einer, kes tõi Kuldnõela raames Tallinn Fashion Weeki lavale kollektsiooni, mis tähistab tema viite tegutsemisaastat. "Täpselt viis aastat tagasi avanes mul võimalus näidata enda loomingut esmakordselt Londoni moenädalal, täna, kümme kollektsiooni ja showroom'i hiljem on läbi käidud pikk ja keeruline teekond täis kordaminekuid, õppetunde ning ka koostöid maailmakuulsate brändidega," sõnas ta.

"Rikkalikult tikitud, kuid priid igasugusest raskepärasusest. Kerged ja õhulised. Seal on glamuuri ja tüdrukute unelmaid. Neis on Londoni tänava-cool'i ja eksootilist tutti-frutti särtsu. Kõik, mida avatud moehing ihata oskab," kommenteeris Roberta Eineri loomingut žüriiliige Urmas Väljaots.

Tänavuse Hõbenõela auhinna, millega tunnustatakse viimase aasta säravaimat panust meie moeellu, võitis Cärol Ott kaubamärgiga CAROLXOTT. Cärol Oti eesmärk edendada aastaringselt saarel elavate inimeste elamustingimusi ja populariseerida väikesaarte kultuuri sai alguse 2018. aastal. Kollektsioonides on kasutusel saartel kasutusel olevad traditsioonilise käsitöö ressursid ning paljud tooted valmivad kangajääkidest ja -kudumitest. Brändi eesmärgiks on kasutada traditsioonilisi käsitöövõtteid oma töödes uudses võtmes, mis suudaks käia kaasa ka maailma trendidega ning samal ajal toetada ka vähemusrahvaid oma igapäevastes tegemistes.

"Cärolil on võime esitleda põhjamaisust värske pilgu läbi, kus meie kliimale omane hallus on asendunud mitmekülgse värvipaleti, lopsakate mustrite ja julgete vormidega, tõeline moesähvatus, kellel on meile midagi õpetada ja näidata," kommenteeris žüriiliige Britta Ratas.

Esmakordselt andis Kuldnõela žürii välja parima aksessuaaride looja auhinna Kuldne Nõelakoda, mille võitis aksessuaaridisainer Kadri Kruus. Üheksa aastat tegutsenud Kadri Kruusi aksessuaare iseloomustavad klassika, kvaliteet ja meisterlik käsitöö uues julges, innovatiivses vormis. Kadri Kruusi aksessuaarid muudavad glamuuri funktsionaalseks ja funktsionaalse multifunktsionaalseks.

"Kadri Kruus on rajanud tee moeteadliku Eesti naise südamesse kottidega, mis sünteesivad glamuuri funktsionaalsusega, tema uusim seeria "Unique" on valminud nahanäidistest, iga kott on erinev, kuid vorm sama," kommenteeris žüriiliige Tanel Veenre.

Publiku lemmiku tiitli võitis Hõbenõelale nomineeritud disainer Karl Korsar.

Kuldnõela žüriisse kuuluvad Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeajakirjanik), Britta Ratas (Kaubamaja turundusdirektor, lapsehoolduspuhkusel), Filippo Caroti (moefotograaf), Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse professor) ja Tanel Veenre (ehtedisainer).