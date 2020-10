Ain Mäeots viis oma sõbrad tervisekampaania raames arsti juurde ja merele

Lavastaja ja näitleja Ain Mäeots viis Jan Uuspõllu, Mait Malmsteni, Egon Nuteri ja Tanel Tatteri kampaania "Pikema sõpruse päev" raames arsti juurde, et kontrollida, kas nende tervis on ikka korras. Hiljem võeti üheskoos ette ka merepääste õppus.

Tervisekontrolli raames tehti meestele mitmed testid, mille tulemused märgistati vastavalt näitajale kas punase, kollase või rohelise värviga. Uuspõld tõdes "Ringvaates", et tema tervis on ideaalses korras ja kõik näitajad olid rohelised. Ta selgitas, et tõenäoliselt on hea tervise taga hea elustiil – ta liigub iga päev 10–15 kilomeetrit ning ei tarbi liha ega alkoholi.

Mäeots rääkis aga, et tema sai hemoglobiini eest kirja punase tulemuse, sest tema veri on liiga paks. Näitaja ei tulnud talle aga üllatusena, sest ta oli probleemist teadlik varemgi.

Malmstenil on aga kõrge nii kolesterooli kui ka kusihappe tase. Viimane neist on Malmsteni sõnul tuntud kui bojaaride haigus, milles on süüdi liiga palju head toitu.

Ka Tatter sai analüüsidest teada, et tema kolesterooli tase on liiga kõrge. Ta pani endale kohe ka perearsti juurde aja, et saada teada, millest see tingitud on ja kuidas edasi toimida.

Nuter teistega koos "Ringvaate" stuudiosse minna ei saanud, sest viibis parajasti proovis, kuid kolleegid arvasid, et Nuteri jaksu ja entusiasmi arvestades, on ta neist kõigist ilmselt kõige tervem.

Mäeotsa algatusel võtsid mehed pärast tervisekontrolli osa ka merepääste õppusest, mis oli nende sõnul väga huvitav ja meeldejääv.