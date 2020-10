Sarjast "Tiger King" tuntud Carole Baskin teatas, et ta on biseksuaal

Netflixi dokumentaalseriaalist "Tiger King" laiemat tuntust kogunud loomaõiguste aktivist Carole Baskin teatas hiljuti, et ta on biseksuaal.

Baskin ütles, et kuigi ta ei ole kunagi naisega abielus olla, ei oleks tema jaoks vahet, mis soost ta abikaasa on, kirjutab Independent.

Ta lisas, et on tundnud end ka vales kehas sündinuna ja sai lapsena aru, et ta on teiste tüdrukutega võrreldes poisilikum.

"Mul ei ole kunagi ka emainstinkte olnud, näiteks ei mänginud ma kunagi nukkudega. Ma arvasin alati, et miskit on valesti, aga ma ei saanud kunagi täpselt aru mis," rääkis Baskin.

1980ndatel oli ta aga kihlatud psühholoogiga, kes tegeles LGBT+ kogukonna liikmetega ja tänu kellele ka Baskin LGBT+ teemadega rohkem kokku puutus. "Siis sain ma aru, et mul on nii meeste kui ka naiste vastu võrdsed tunded," ütles Baskin ja lisas, et ta ei näe inimesi vaadates sugu või nahavärvi, vaid võtab kõiki inimesi ühesuguste ja võrdsetena.