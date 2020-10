18 aastat teatrilaval: "Eesti matus" jõuab jaanuaris viimase etenduseni

Eesti Draamateatris on alates 2002. aastast mängitud lavastust "Eesti matus", mis peagi aga mängukavast maha võetakse. Tulemas on veel vaid neli etendust ning neist viimane jõuab publikuni 26. jaanuaril.

Lavastaja Priit Pedajas ütles ERR-ile, et lavastus on oma aja ära elanud ja on aeg teha ruumi uutele lavastustele. "Tegelikult ma olen juba mitu korda öelnud, et oleks aeg lavastus maha võtta. Igal asjal on oma aeg," sõnas Pedajas.

Andrus Kivirähki näidend on 18 aasta jooksul kujunenud väga menukaks – lavastust on selle aasta 20. oktoobri seisuga käinud vaatamas 111 016 inimest ning kui ka viimased planeeritud etendused mängitud saavad, on lavastust mängitud 277 korda. Ühtlasi on Draamateatri andmetel tegemist Eesti teatri kõige pikaealisema täiskasvanutele mõeldud sõnalavastusega, mis on endiselt mängukavas.

Pedajase sõnul peitub tüki fenomen selles, et tegelased ja kajastatavad teemad pakuvad vaatajatele äratundmisrõõmu ning lõbusa komöödia eneseiroonia paneb inimesed naerma.

"Ma mäletan, et alguses Kivirähk rääkis seda, et väga paljud inimesed ütlevad, et tegelased on täpselt nagu nende vanaema või ema vms. Inimesed tundsid neid prototüüpe ära ja Kivirähk tegi nalja, et selle järgi otsustades on kõik eestlased sugulased," rääkis Pedajas.

"Eesti matus" Draamateatri laval Autor/allikas: Pressimaterjal

Lavastusse on aastate jooksul lisandunud uusi nägusid

Lavastuse algkoosseisust on senini mängima jäänud Kersti Kreismann (Maret), Aleksander Eelmaa (Sass), Ester Pajusoo (Iida), Tõnu Kark (Karla), Merle Palmiste (Tiina) ja Martin Veinmann (Indrek).

Aja jooksul on vahetunud aga Lee, Andrese ja Tiidu osatäitjad. Lee rolli on täitnud näitlejad Külli Teetamm, Külli Reinumägi, Liisa Saaremäel ja Marta Laan. Andresena on üles astunud aga Jan Uuspõld ja Christopher Rajaveer ning Tiitu on kehastanud Lembit Ulfsak ja Tõnu Oja.

100. etenduses ilmusid lavale aga täiesti uued tegelased. Nendeks olid vanaisa kooliõed, kellest on küll tekstis palju juttu, kuid kes muidu tegevusse ei sekku. Kooliõdedeks kehastusid tookord Ülle Kaljuste, Ita Ever ja Mari Lill.

"Eesti matus" Draamateatri laval Autor/allikas: Pressimaterjal

150. etenduse puhul oli laval aga matuseorkester, kes oma tasu välja nõutas. Nagu kooliõdede puhulgi on ka matuseorkestrist näidendis juttu, kuid varasemalt sellega asi piirdus. Matuseorkestri liikmeid kehastasid toona Taavi Teplenkov, Tiit Sukk ja Margus Prangel.

Erilisemalt möödus ka lavastuse 200. etendus, mil publik võis fuajeest koju kaasa võtta teatritöötajate sahvritest kokku kogutud moose. Lisaks astus etenduse lõpus Raimo Passi kehastuses lavale üks kitsehabemega härra, kes oli näinud kõiki 200 "Eesti matuse" etendust.

"Eesti matuse" 200. etenduse puhul võisid külastajad koju viia teatritöötajate sahvritest kogutud moose Autor/allikas: Pressimaterjal

Valmimas on "Eesti matuse" filmiversioon

Kuigi Draamateatri lavalt on "Eesti matus" uue aasta alguses kadumas, siis veebruaris jõuab kinodesse "Eesti matuse" filmiversioon. Filmi režissöör on Rene Vilbre ja stsenarist Ott Kilusk.

Filmis teevad kaasa Jan Uuspõld ja Merle Palmiste, kes ka teatrilaval "Eesti matuses" mängida on saanud. Lisaks neile astuvad filmis üles Tambet Tuisk, Peeter Oja, Hilje Murel, Ago Anderson, Anna Sergejeva, Sandra Ashilevi ja Markus Habakukk.