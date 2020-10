Julie Walters teeb näitlemisega lõpparve

Briti näitleja Julie Walters teatas, et ta enam näitlemisega tegeleda ei taha ja on otsustanud pensionile jääda.

Walters tegi otsuse pärast võitlust kolmanda staadiumi soolevähiga, mis oli näitleja sõnul tingitud stressirohkest tööst, kirjutab Independent.

"Vähi põhjustas näitlemine, sest ma suhtun tööse pühendunult ja pean rolli alati korralikult sisse elama. See on väga stressirohke. Kõik kogu aeg hindavad sind. See on tõesti stressirohke ja ma ei saa kunagi töö perioodil hästi magada. See ei ole mu jaoks hea," rääkis Walters.

Küll aga ütles ta, et ühe rolli nimel oleks ta valmis taas ekraanile naasma. "Ma ei taha rohkem töötada. Välja arvatud juhul, kui tegemist on uue "Mamma Mia!" filmiga," ütles Walters.

"Mamma Mia!" esimeses ja teises osas kehastas Walters peategelase Donna sõbrannat ja bändikaaslast Rosie. Lisaks on ta mänginud ka näiteks filmis "Educating Rita" ja "Harry Potteri" filmides.

Walters sai vähidiagnoosi 2018. aastal, sellele järgnesid operatsioon ja keemiaravi. Nüüdseks on ta haigusest jagu saanud.