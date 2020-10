Merilin Mälk Eesti Laulul saadud kriitikast: arvasin, et olen juba kõike läbi elanud

"Ma tunnen, et on siiski hea, et selline kriitika ikkagist mulle tuli. Ma arvasin, et superstaari saate ajal ma olen kõik läbi elanud, olen mega tugev jne. Aga siiski ma tundsin, et mul on veel palju õppida," rääkis Mälk R2 "Hommikus!".

Näiteks heideti talle ette, et loo sõnadest ei ole aru saada.

Mälk lisas, et looga oli toona palju jamasid, mida ta isegi meenutada ei taha. "Mingil määral ma saan täiesti aru, miks selline tagasiside tuli, seepärast et eks kuidagi need ootused olid võib olla suuremad, sest minul olid ikkagi Youtube's numbrid algselt suuremad jne," nentis Mälk.

Sel aastal ta Eesti Laulul osaleda pigem ei plaani, sest sobivat lugu tal praegu ei ole. Hiljuti andis ta aga välja uue loo "Tõuseb tuul".

"Kirjutasin oma kunagistest kogemustest ja sain alles hiljuti aru, mille poole ma rohkem sihtisin ja kirjutasingi füüsilisest tõmbest. Kunagi arvasin, et suhe nii ehe ja värki-särki, armunud jne, aga siis tegelikult see ei olnud üldse nii," avas Mälk loo tagamaid.