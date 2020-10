Tänavakunstnik Banksy avaldas katkisest jalgrattast inspireeritud grafiti

Möödunud nädalal leiti Inglismaal Nottinghamis asuva maja seinalt uus seinamaaling. Nüüd kinnitas tänavakunstnik Banksy, et tegemist on tema loodud tööga.

Ilusalongi hoone seinale loodud maalingul on kujutatud tüdrukut, kes jalgratta ratast hularõngana kasutab, kirjutab BBC.

Töö eest leiab ka vana jalgratta, millel puudub tagumine ratas.

Pärast seda, kui Banksy Instagramis kirjutas, et tegemist on tema tööga, tekkis inimestel seinamaalingu vastu suur huvi ja paljud tahtsid end sellega koos pildistada. Järjekord ulatus ühel hetkel 30 inimeseni ja kohal olid ka politseinikud.

Briti kunstiteadlane Paul Gough sõnas, et töö erineb Banksy viimasest loomingust, sest tänavakunstniku viimased tööd on olnud seotud koroonaviirusega. "Võib olla saadab ta uue tööga sõnumi, et isegi, kui ajad on rasked, siis proovime neid nautida ja leida rõõmu ka millestki, mis on katki," ütles Gough.