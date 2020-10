Uppsar ja Antsud tegid folkmuusikali

"Üle vee - Leigri lugu" libreto autor Aile Alveus-Krautmann kirjeldab muusikali loomist kui ammuse unistuse täitumist: "Olles peamiselt seotud folkmuusikaga, ning lauldes folkbändis, sai olla võimalikke valikuid vaid üks - tuleb teha folkmuusikal ja kangelane peab tulema samuti meie kultuuriruumist."

Lavastajal ja koreograafil Eneli Rüütlil oli pikemat aega pesitsenud hinges soov teha etenduse koos elava muusikaga. Muusikal jutustab elust ammusel ajal ühes väikses kodumaises saarekülas, mille rutiini juhtub sisse armukolmnurk: Leigri ja tema väljavalitu Mari ellu satub ootamatult haldjas.

"Leigri loo juures kõnetas mind esimesena armastus, mis on selle loo võtmesõnaks. Meie etendatav Leigri lugu on muinasjutuliku varjundiga, just Eesti muinasjutu, koos krattide ja metshaldjatega," selgitas Rüütli.

Värske lavastus on mõeldud inimesele, kellele meeldib tants folkloorses võtmes ja kaasaegne muusika. "Nagu Uppsarile juba tavaks saanud, siis meile omasel moel võtsime julguse publiku ette tuua oma nägemus ühe suure Vägilase loost," sõnas Rüütli. Laval tantsivad Uppsari tantsijad ja musitseerib ansambel Antsud.