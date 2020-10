Mikk Saar avastas oma metsast kahjurid

Ühe äkilisima läbitud matkarajana nimetas Kinnaroddenit Norras. "See tee on täis kive ja veel kive ja kui vaatad kümme kilomeetrit enda ette, siis näed ainult suuri kive," rääkis Saar. "Siis tuli küll mõte, et kui tore oleks käia mööda rada, kus on puud ja mets ja rohi."

Loodusesõber Mikk Saar läks ka metsanduskooli, ühtlasi sai temast metsaomanik. Luua koolis õpib ka Miku naine Tanja Mihhailova-Saar. Koos osteti Hiiumaale "väike pesa".

"Avastasingi oma metsast kahjurid," ütles laulja. "Pidasin nõu kooli õpetajatega ja tundub, et mul ongi väike probleem. Ja ma ei oleks seda tundnud ära, kui ma ei oleks sinna kooli läinud."

Lisaks metsandusele teeb Saar ise õlut, aga kuna hobisid on nii palju, siis on koduõlle tegu jäänud tagaplaanile.

"Peamiselt jagan end praegu metsanduse ja muusika vahel," ütles Mikk Saar, kes aga nentis, et põhilise aja võtab hoopis poeg Teodor. "Kool võiks saada lõpetatud, bändiga võiks hästi minna, perega samuti, Teodor võiks saada ilusti kasvatatud, nii et ei satu noorsoovanglasse."

Vaadake kogu vestlust videost.