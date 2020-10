"Metslased": uskumatu katsumus

Saates on külas matkajad, saate autor Lemo, laulja Elina Nechayeva ja matka idee autor Janek Reimal, kes jagasid muljeid jalgsirännust läbi Eesti möödunud suvel.

"See ei olnud üldse lihtne, minul oli kogu aeg külm," meenutab Nechayeva. "Fantastilised vaated ja tore seltskond, aga jääb meelde ka see, et see oli ikka korralik katsumus ja pidin end korduvalt ületama, et lõpuni jõuda."

"Esimese asjana läheks tagasi kohe. Tõuseks püsti ja läheks metsa," igatseb Reimal.

"Uskumatu, et ma selle ära tegin," kommenteerib Lemo ehk Laur-Leho Kaljumets.

Selle peale avaldab saatejuht Anu Välba imestust: "Uskumatu, et ma seda sinu suust kuulen! Sina, kes sa oled reisinud mööda maailma viimased kakskümmend aastat."

"Jah, aga autoga peamiselt," vastab Lemo. "Mitte jala kolmsada kaheksa kilomeetrit. Kujuta ette, kui sa oled treenimata keskealine mees, kel on tahe, aga ainus mure on see, kas füüsis peab vastu."

Vaadake "Metslasi" 17. oktoobril kell 21.30 ETV2-st ja "Hommikut Anuga" 18. oktoobril kell 10 ning tervet homset klippi juba praegu pildile vajutades.