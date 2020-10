Esietendus on 26. oktoobril Sõltumatu Tantsu Laval.

Circus Sabokisse kuuluvad artistid Kert Ridaste Eestist, Saana Leppänen Soomest ja Thibaud Rancoeur Prantsusmaalt.

Muusikaline kujundaja Thibaud Rancoeur on samuti Prantsusmaalt, dramaturgilist tuge pakkusid Sade Kamppila Soomest ja Julien Auger Prantsusmaalt.

Tsirkuselavastus pühitseb inimkeha võimeid, selle tugevaid ja nõrku külgi, ilu ja inetust. Koreograafia kulgeb vertikaalsel köiel, pöörlevas Cyri rõngas ja paarisakrobaatika elementides. Intiimse valguse, folkmuusikast inspireeritud muusika ja tsirkusetrikkidest tulvil liikumise abil luuakse võimas atmosfäär. Kogeda saab tundlikku lugu sõprusest, kus alati võib side suurest pingutusest rebeneda. Eelkõige nõuab julgust semudevaheline õrnus ja tähelepanu, et teist üldse õhus riplemas märgata. Tsirkusekunsti jõulise energeetika kõrval esitatakse helli hetki, kus midagi reaalselt juhtub, luuakse uut suhet, et koos edasi minna.

Hullu hüppe sooritamine teadmatusse ei nõua ainult julgust ja valmisolekut läbi kukkuda, pigem eeldab võimatu tegu usaldust kõige ümbritseva vastu.

Circus SaboKi nime taha peituvad Saana Leppänen ja Kert Ridaste, kes on uue põlvkonna tsirkuseartistid. Kert on õppinud Eestis noorte tsirkuses ja Hollandi tsirkusekoolis AcaPA, Saana alustas tsirkuse õpinguid Soomes, mõlemad lõpetasid 2018. aastal Stockholmi Tantsu- ja Tsirkuseülikooli DOCH. Kerdi erialaks on paarisakrobaatika, Saana on vertikaalse köie artist. SaboK on andnud etendusi üle maailma ja teinud koostööd erinevate kompaniidega, nagu Cirkus Cirkör, Cirkus Nikolajeff, Circus I Love You jt.

Etendused:

26.oktoobril kell 19 esietendus: STL

27. oktoobril kell 19: STL

28. oktoobril kell 12:30 ja 19: STL

30. ja 31. oktoobril kell 19: Narva Vabal Laval

3. novembril kell 19: Jõhvi Kontserdimajas

6. novembril kell 19: Paide Muusika- ja Teatrimajas

8. novembril kell 19: Viljandis Koidu Seltsimaja Suures Saalis