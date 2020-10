"Ringvaate" reporter Ragnar Kaasik proovis elektriposti otsa ronida

Pärast pooletunnist koolitust lasti Ragnar Kaasik Elektrilevi õppeväljakule, kus ta sai proovida jalga ronimisraudu, mille abil elektriposti otsa ronida. Esimese katse tegi ta vaid 30 sentimeetri kõrgusele ronides. "Vaadates neid kõrgemaid poste, kuhu me kohe ronima hakkame, siis natukene tõmbab juba kõhust õõnsaks," sõnas ta.

"Üks asi on ettevaatlikult ronida, teine asi on seal üleval ka tööle keskenduda," tõdes Kaasik ja mainis, et elektriposti otsas lambipirni vahetades tekib esialgu ikkagi tunne, et tahaks kuskilt kinni hoida.