Franz Malmsten: filmis "Soo" oli ka minu esimene intiimstseen

Oskar Lutsu 1914. aastal ilmunud jutustuse "Soo" peategelane on noor kunstnik Toomas Haava, kes tuleb venna tallu Esimese maailmasõja haavu lakkuma, aga satub ootamatu kiremöllu keskele. Peaosalist kehastab filmis Franz Malmsten. "Ma olen pidanud filmi jaoks vee all võitlema, Eesti filmides pole veealuseid stseene väga tehtud ja see oli tõesti omamoodi kogemus," sõnas ta ja selgitas, et kui esialgu suutis ta vee all olla vaid 10 sekundit, siis vaikselt see aeg pikenes. "Instruktor oli väga osav."

Filmis peab Malmsten tegema ka paar mustkunstitrikki. "Samuti hakkasin ma joonistama, käisin õppimas söejoonistust," mainis ta ja tõi välja, et filmis oli ka tema esimene intiimstseen. "Kui ma selle filmi ära teen, siis tekib jälle lavaigatsus, aga kui ma olen laval, siis tekib filmiigatsus."

Režissöör Ergo Kuld kinnitas, et Franz Malmsten on ääretult hea näitleja ning inimesena väga armas ja sarmikas. "Ta on lihtsalt ääretult andekas ning temaga on lihtne koostööd teha," sõnas ta ja tõi välja, et imelikul kombel paljud inimesed ei tea Oskar Lutsu "Sood". "Seda on ka varem üritatud filmiks teha, meil see nüüd lõpuks õnnestus."

"Sood" peetakse Lutsu kõige põnevamaks ja viimistletumaks jutustuseks. Filmi tegevus toimub mõistagi soos, mistõttu on filmimeeskonna päevad olnud täis väljakutseid. Produtsent Tanel Tatter selgitas, et on olnud võttepäevi, kus seljas on tuleb kanda nii paati, kaamerat kui valgustehnikat ning sellega tuleb käia poolteist kilomeetrit mööda laudteed.