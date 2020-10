Eesti pääses Bocuse d'Ori finaali, võitis Norra

Võitja Christian Andre Pettersen avaldas nii võistluse rahvusvahelise korralduskomitee juhile Regis Marconile kui ka kohtunikele muljet oma pühendumuse, toidu kvaliteedi ja maitsetega. "Nad tõesti mõistavad, kuidas toitu valmistada," kommenteeris kohtunikekogu president Philip Tessier.

Võitjale jäid alla 15 ülejäänud võistlejat, kelle hulgast sai teise koha Taani ja kolmanda Rootsi. Kokku pääsevad 29. maist 2. juunini Prantsusmaal Lyonis Sirha toidumessi ajal toimuvasse lõppfinaali kümme kokka:

1. Norra - Christian Andre Pettersen

2. Taani - Ronni Vexoe Mortensen

3. Rootsi – Sebastian Gibrand

4. Island - Sigurdur Laufdal

5. Soome– Mikko Kaukonen

6. Prantsusmaa – Davy Tissot

7. Eesti – Artur Kazaritski

8. Šveits – Alessandro Mordassini

9. Ungari - Istvan Veres

10. Itaalia - Alessandro Bergamo

Sel aastal toimus Bocuse d'Or esmakordselt Eestis ja ainulaadsed toorained – Eesti vutt ning angersäga – rikastasid Bocuse d'Ori maailma uute ja huvitavate maitsetega. Kokad pidid palju pingutama, et võita kohtunike poolehoid toorainetega, mis pole veel kulinaariamaailmas laialdast tunnustust kogunud.

Aupresident Clare Smythi sõnul oli kokkade tase märkimisväärne. "Võistlus oli uskumatult tihe. Siin on koos palju erakordseid kokkasid ja õnneks on kohtunikekogu väga kogenud, sest õige otsuse tegemine on vastutusrikas töö," ütles Smyth.

Bocuse d'Or Europe 2020 president Dimitri Demjanov tänas Paul Bocuse'i, kes 30 aastat tagasi võistluse lõi. "Minu jaoks võitis täna maailma gastronoomia!" lisas Demjanov.

Koroonaviiruse leviku tõttu toimus üritus laiemale avalikkusele suletuna Saku Suurhallis.

Bocuse d'Or on maailma prestiižseim kokandusvõistlus, mille lõi 1987. aastal maailmakuulus Prantsuse kokk Paul Bocuse.

Iga kahe aasta tagant toob Bocuse d'Ori suurfinaal Lyoni kokku 24 parimat kokka kogu maailmast, kes sooritavad pealtvaatajate ees oma etteasted.