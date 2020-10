Jupiter soovitab stiilset ja põnevat krimisarja "Peitusemäng"

"Kajuks on nii, et ilmselt tekitab sõnapaar "Ukraina sari" paljudes mõningase tõrke. Ei saa salata, et olin ka ise sarja suhtes esmalt skeptiline, kuid täiesti asjata. Õnneks on Jupiteri vaatajad eelarvamustest vabad ning sari on meil kiirelt nädala vaadatuimaks sarjaks tõusnud," rääkis Jupiteri toimetaja Raul Lobanov.

Lugu saab alguse, kui kuueaastane Alina läheb isaga peitust mängides jäljetult kaduma, ehkki korteri uks on seestpoolt lukus. Peagi kaob veel lapsi. Juhtumit asuvad lahendama uurijad Varta ja Maks, kelle isiklikud minevikutaagad saavad juhtumi käigus uue tähenduse.

"Sarja võiks liigitada žanri nordic noir alla, mille tuntumad esindajad on ka Eesti publikule tuttavad "Sild", "Lohetätoveeringuga tüdruk" ja "Kuritegu". Lood, mis oma stiilse külma visuaali ja pingestatud vaoshoitusega loovad erilise atmosfääri ja põnevuse. Seda kõike pakub väga kõrgel tasemel ka "Peitusemäng". Ukraina noir'iks ristitud sarja on edu saatnud juba mitmes Euroopa riigis," lisas Lobanov.

Sarja kõik kaheksa osa on nüüd nähtavad Jupiteris.