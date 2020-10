Mitmete Disney filmide ette lisati rassismi eest hoiatav teave

"Selles filmis kujutatakse erinevaid kultuure negatiivselt ja/või ebaõiglaselt. Need stereotüübid olid valed siis ja on valed ka praegu. Selle asemel, et sisu eemaldada, tunnistame me hoopis, et teguviis on vale, õpime sellest ja tekitame arutelu, et tulevikus oleksid erinevad rühmad rohkem kaasatud," seisab BBC andmetel ilmuvas teates.

1953. aastal ilmunud "Peeter Paanis" nimetatakse Ameerika põliselanikke punanahkadeks ning Peeter Paan ja ta sõbrad asetavad pähe indiaanlaste peakatted. Filmistuudio esindaja sõnul on tegemist indiaanlaste ja nende kultuuri mõnitamisega.

1970. aastal ilmunud filmis "Aristokassid" mõjub stereotüübina aga ühe pilukil silmadega kassi tegelaskuju, kes söögipulkadega trumme ja klaverit mängib ning kelle inglise keel on kehv. Lisaks on kassile hääle andnud valge näitleja.

Varasemalt on rassismihoiatus lisatud ka 1955. aasta filmile "Leedi ja Lontu", kus sarnaselt "Aristokassidele" on rassistlikult kujutatud Aasia päritolu Siiami kasse Si ja Am. Lisaks on stereotüüpe kasutatud nii Mehhikost kui ka Venemaalt pärit koerte puhul.

Siiami kass filmis "Leedi ja Lontu" Autor/allikas: outnow.ch/Studio / Produzent

Elevandilapsest jutustavas filmis "Dumbo" (1941) on vareste tegelaskujudele antud justkui tumedate inimeste hääl, aga seda on teinud valge näitleja. Lisaks kannab üks varestest nime Jim Crow, mis vihjab tol ajal Lõuna-Ameerikas kehtinud Jim Crow seadustele.

Vares Jim Crow filmis "Dumbo" Autor/allikas: outnow.ch/Walt Disney Studios Home Entertainment

"Džungliraamatu" (1968) tegelane kuningas Louie on aga rassistlik karikatuur afroameeriklastest. Ahvi on filmis kujutatud laisana ja kehva keeleoskusega.