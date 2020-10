Krimisari "Dexter" saab kümme uut osa

Sarimõrvar Dexter Morgani rollis astub taas üles näitleja Michael C. Hall, kirjutab Reuters.

USA telekanali Showtime juhataja Gary Levine ütles, et sari taaselustatakse seetõttu, et produtsent Clyde Phillips ja Michael C. Hall tulid lagedale ideega, mis on suurepärane ja sarja varasemate osade vääriline.

Filmimisega tahetakse alustada selle aasta jooksul ja loodetavasti jõuab sari teleekraanidele järgmise aasta sügisel.

Sisu osas täpseid detaile ei jagatud.

"Dexteri" esimene hooaeg toodi vaatajateni 2006. aastal, viimane ehk kaheksas hooaeg aga 2013. aastal. Sari võitis ka mitmeid auhindu.