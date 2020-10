Video: Liisu Lass imiteeris vanemat daami ja proovis omletti valmistada

Nägemine tehti Lassil halvemaks prillide abil ning ta tõdes, et näeb nende prillidega tõesti väga halvasti. Seetõttu oli keeruline ka toidainete koguseid mõõta ja näiteks panni üles leida. Olukorra tegi keeruliseks ka ratastoolis liikumine.

Lassi juhendas Tallinna tervishoiu kõrgkooli tegevusterapeudi õppekava juht Hanna-Maria Põldma, kes aitas tal näiteks koguseid mõõta ja jälgis, et midagi ohtlikku ei juhtuks.

"Ma pean tunnistama, et see on tõesti tohutult raske ja respekt kõikidele inimestele, kes on sellises olukorras ja ka neile, kes neid inimesi aitavad ja õpivad seda, et nendel inimestel oleks lihtsam oma igapäevaelus toimetada," ütles Lass lõpetuseks.