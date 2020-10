Uku Suviste avaldas singli, mis viib ta mõtetes tagasi lapsepõlve

Laulu muusika on kirjutatud koos produtsent Karl-Ander Reismanniga. Sõnade autorid on Jana Hallas ja Karl-Ander Reismann.

Suviste sõnul räägib laul ohtlikust teekonnast ja riskide võtmisest elus.

"Mäletan hästi, kui Karl mulle ühel salvestusel loo esialgset tausta mängis. Selle kaasahaarav sündikäik ja eriti 80ndate atmosfäär jäi mul koheselt kummitama. Kuna olen ka ise 80ndatel sündinud, siis suudab see lugu oma saundiga mind mõtetes tagasi viia oma lapsepõlve. Samas suutis Karl-Ander produtseerida loo nii, et 80ndate elemendid on toodud 2020 aasta võtmesse ja väga raadiosõbralikku formaati," rääkis Suviste.