Film jutustab kahest astronoomist, kes üritavad maailma hoiatada lähenevast asteroidist, mis Maa hävitaks, kirjutab Deadline.

Lisaks DiCapriole ja Streepile teevad kaasa Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Jennifer Lawrence, Himesh Patel, Matthew Perry, Rob Morgan, Kid Cudi ja Tomer Sisley.

DiCaprio jaoks on tegemist esimese Netflixi filmiga.

Filmimisega alustatakse selle aasta lõpus.

