Aivar Kuusk kaotas viie kuuga üle 40 kg: mu keha rõõmustab ja hing laulab

"Mu keha rõõmustab ja hing laulab," kommenteeris Kuusk uut olukorda "Ringvaates".

Operatsioonile otsustas ta minna kehva tervise pärast – suure kehakaalu tõttu olid ta veresuhkur ja vererõhk normist väljas ning liigesed valutasid pidevalt. Ka lühikese vahemaa läbimine oli tema jaoks vaevaline ning iga päev tundis ta, kuidas teda vaevas rusuv tunne. 177 sentimeetrit pikk Kuusk ütles, et kõige kriitilisematel hetkedel kaalus ta peaaegu 150 kilogrammi.

"Ma arvan, et see on otsapidi tingitud mu tööst – 20 aastat ma olen korraldanud sündmuseid. Sündmuste töö on hästi ebaregulaarse toitumisega seotud. Sa sööd öösel, korra päevas ja need kogused läksid hästi suureks," selgitas Kuusk suure kaalunumbri tagamaid.

"Kuna mulle endale meeldib ka süüa teha ja ma olen omavahel öeldes hästi hea kokk, siis ma lihtsalt hakkasin hästi suuri koguseid sööma. Mida rohkem sõin, seda suuremaks läks magu ja mida suuremaks läks magu, seda raskem oli saada seda signaali endale pähe, et nüüd on kõht täis ja lõpetame söömise," lisas ta.

Pärast maovähenduse operatsiooni on Kuuse magu aga väiksem ja kõht saab kiiremini täis. "Täis kõhu tunne tekib kiiresti ja sa ei tahagi rohkem süüa, sest toit ei mahu sulle sisse ja see muutub ebamugavaks," selgitas Kuusk.

Ta lisas, et operatsioon tundus algul küll veidi hirmsana, kuid tegelikult sujus kõik kenasti ja millegi pärast polnud vaja muretseda. Kuusk tõdes, et nüüd on tema elus alanud uus ajajärk ja tegelikult tahaks ta umbes 15 kilogrammi veel alla võtta.