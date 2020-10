Eestit esindab sel aastal Sillamäelt pärit Artur Kazaritski, kes töötab juba aastaid Taanis kolme Michelini tärniga pärjatud Kopenhageni restoranis Geranium, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Kuna Euroopa finaalvõistlus toimub Eestis, on kaks kohustuslikku mitte taimset toorainet kõigile võistlejatele sel aastal Eesti angersäga ja Eesti vutt.

Kõigil on kokkamiseks aega viis tundi ja siis tuleb toidud kohtunikele hindamiseks serveerida. Tulemused selguvad reedel.

"Meie, Eesti meeskond on väga kõrgel tasemel ja ma usun, et Artur annab endast maksimumi," sõnas köögižürii liige Vladislav Djatšuk.

"Ringvaate" reporter Jüri Muttika on selle ürituse konferensjee ja ta viis "Ringvaate" vaatajad endaga väikesele tuurile. Muttika näitas, millised näevad välja Saku Suurhallis üles seatud kaheksa kööki, kus kokk ja tema abiline toimetavad, ning selgitas, kuidas käib hindamine.

Kui söögid on valmis, viiakse need pika laua taga istuvate žüriiliikmete ette, kes seejärel toidu väljanägemise ja lõhna kohta endale märkmeid teevad. Seejärel asuvad nad lõikama ja teevad märkmeid ka selle kohta, milline toit seestpoolt välja näeb. Kõige lõpuks peavad nad tegema märkmeid ka toidumaitse kohta.

Eesti esindaja Artur Kazaritski rääkis, et maitse on tegelikult kõige olulisem, mistõttu panebki tema oma toitudes rõhku just maitsele.