Galerii: sel nädalavahetusel selguvad Noortebänd 2020 finalistid

Reedel, 16. oktoobril astuvad võistlustulle Tartust pärit folk-rokki viljelev The Crosslegs, Tallinna duo The, Raplamaa pop-rokk ansambel Sander Ambur Band, Rapla- ja Harjumaa noormeestest koosnev alternatiivse roki grupp SK!VE, Hiiumaa indie laulukirjutaja VELLE ja samuti indie't viljelev Tallinna bänd Around the Sun.

Laupäeval, 17.oktoobril esinevad Viljandimaalt pärit Tiina Tubli, Pärnu rokkbänd ECHOLOVE, Võrumaa heavy indie bänd Avangardium, Ida-Virumaalt alternatiivrokki ja punki viljelev YE, poppmuusikat tegev Tanel Vaikjärv Pärnust ja Tallinna poiss Sume Made, kelle muusika on segu rokist, hip-hopist, popist ja r'n'b-st.

Mõlemast poolfinaalist pääseb žürii valikul finaali kokku neli artisti. Žüriisse kuuluvad Universal Music Baltikumi juht Leen Kadakas, basskitarrist Siim Avango, Intsikurmu festivali programmijuht Martin Ruus, Jazzkaare festivali kommunikatsioonijuht Kaisa Tooming ning Tallinn Music Weeki ja Station Narva muusikaprogrammi- ja produktsioonijuht Roman Demchenko. Viies finalist selgub publikuhääletuse tulemusel.

Poolfinalistidega saab lähemalt tutvuda Noortebändi Instagramis ja Facebooki lehel. Noortebänd 2020 võitja selgub novembri keskel finaalgalal.