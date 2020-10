Anatoli Tafitšuk: telesaadete tegemine käivitab mind praegu kõige rohkem

Anatoli Tafitšuki on teleekraanil nähtud erinevates rollides – näiteks tõttas ta kümme aastat tagasi appi poliitikutele. Selles võtmes pole teda enam aga telemaastikul näha olnud, sest Tafitšuki tegutseb nüüd hoopis produtsendina.

"Ma tahan olla see, kes sisu toodab, mitte see, kes sisu ellu viib," rääkis Tafitšuk. "Ma saan luua sisu, ma saan luua saateid, mis on olulised ja see käivitab mind praeguses ajahetkes kõige rohkem," lisas ta.

Sel hooajal toob ta laupäeva õhtuti ekraanile saate "Mina, õpetaja", kus kuus õpetajat oma loo jutustavad. "See on kokkuvõtlik lugu Eesti õpetajatest – kuidas otsib üks inimene endale inspiratsiooni, et anda enda teadmisi edasi," selgitas Tafitšuk.

Saadet teeb Tafitšuk koos toimetaja Sigrid Saluteega. "Mina olen üks nendest, kes on alati mõelnud, et õpetajaks ma mitte kunagi ei hakka, aga nüüd, kus ma olen väga palju aega pühendunud sellelele teemale mõeldes ja neid jälgides, siis mulle tundub see nii põnev," rääkis Salutee.

Salutee ja Tafitšuk on koos teinud aga teisigi saateid. Eelmine aasta tõid nad televaatajateni saate "Noor meister" esimese hooaja. "See on nagu "Rakett69", aga kutseõpilastele," selgitas Salutee saate sisu.

Peagi jõuab eetrisse ka "Noore meistri" uus hooaeg. "Selgub noormeister näiteks ehitusviimistluses, restoraniteeninduses jne," avas Tafitšuk uut hooaega.

Saates teevad kaasa ka mitmed tuntud inimesed, kes noorte meistrite abiga probleemidele lahendusi otsivad.

"Mina, õpetaja" on ETV eetris laupäeviti kell 19.30.