ETV on kolmandat aastat järjest vaadatuim telekanal

Septembris 2020 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 25 minutit päevas, selgus Kantar Emori kuu kokkuvõttest. Enim veetsid televaatajad aega ETV-d vaadates, septembri seisuga on ETV teleliidrina püsinud juba kolm aastat järjest.

Septembris oli ETV osakaal vaatamisajast 19%, Kanal 2-l ja TV3-l oli see vastavalt 8% ja 6,5%. ETV jaoks on tänavune september olnud kõige edukam alates telemõõdiku kasutuselevõtust aastal 2003. Erinevate kuude lõikes oli sellest suurem osakaal ETV-l viimati 2015. aasta veebruaris (19,7%). Kõikide telekanalite võrdluses on ETV püsinud vaadatuima telekanalina viimased kolm aastat, alates 2017. aasta septembrist.

Vaadates eestlastest televaatajate harjumusi, siis septembris jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (27,0%), Kanal 2 (11,4%) ja TV3 (9,3%) vahel. Sarnaselt üldvaatamisele oli ETV septembri tulemus telekanali läbi aegade parim ka eestlaste seas, kõrgem oli see vaid 2015. veebruaris.

Telekanalite osakaal Autor/allikas: ERR

Septembri vaadatuim telesaade oli "Pealtnägija" (keskmiselt 227 000 vaatajat), sellele järgnesid "Aktuaalne kaamera", "Eesti filmi- ja teleauhinnad" ja "Õnne 13". Kanal 2 vaadatuim saade septembris oli "Meie aasta Indias" (keskmiselt 137 000 vaatajat), kõikide telekanalite võrdluses jõudis saade 7. kohale. TV3 vaadatuim saade septembris oli dokumentaalfilm "Ott Tänak – The Movie" (104 000 vaatajat).

ETV2 vaadatuim saade septembris oli Eesti filmi- ja teleauhindade ülekanne. ETV+ kanalil hoiab vaadatuima saate esikohta jätkuvalt venekeelne "Aktuaalne kaamera", sellele järgneb sügise uudissaade, mälumäng "Mis? Kus? Millal?". ETV+ kasvatas vaatamisaja osakaalu 2019. aasta septembriga võrreldes 40%.

Vaadatuimad saated Autor/allikas: Kantar Emor

Eesti suurimate meediaorganisatsioonide võrdluses ilmneb, et rahvusringhäälingu telekanaleid (ETV, ETV2, ETV+) vaadati septembris rohkem kui Postimees Grupi (Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits) ja TV3 Grupi (TV3, TV6, 3+) kohalikke telekanaleid kokku. Telejaamade summaarne osakaal septembri vaatamisajast oli vastavalt 22,7% ERR-i, 11,3% Postimees Grupi ja 8,2% TV3 Grupi kohalikel telejaamadel.