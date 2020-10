Mitmetele staaridele visuaale loonud Josh Twist avaldas oma esimese videosingli

Muusikavideos on juttu sõpruskonnast, kes lendab kosmosesse, et päästa ekslevat jäätunud südant. Videos on kasutatud muuhulgas Lepatriinust ja Laura Pirtsist inspireeritud animakaraktereid.

Josh Twisti artistinime kandev Aarto Hiiemaa on pärit Pärnust, töötanud dekoraatorina ja arvutimängude disainerina. Viimased aastad on ta loonud mitmeid muusikavideoid nagu näiteks nublu "Muusikakool", Karl-Erik Taukari "Ei", Stefani "We'll Be Fine" ja Lepatriinu "Sensitive".

Lisaks videoloomingule on Josh Twist loonud lavasõusid Eesti Muusikaauhindadele ning Eesti Laulul osalejatele.

Nüüdsest loodab artist teiste lauljate visuaalide loomise kõrvalt ka enda loomingule pühenduda.