Jaan Elgula Justamendist: kuldperiood jäi aega, mil bändi kvaliteet polnud kõige parem

Maalehele antud intervjuus tunnistas Elgula, et Justamendi tippajaks peab ta 1980ndate lõppu ja 1990ndate aastate algust: "Enne kui päkapikudisko peale tuli."

"Ütleme nii, et praegune vaba Eesti rahvas oli tollal oma teismelisefaasis, nii et kui me Justamendiga kusagil mängime, tuleb alati esitada "Kaua sa kannatad" ja "Maa tuleb täita lastega", sellest ei saa üle ega ümber," selgitas ta, et teismeeas kuulatud muusika jääb oluliseks kogu eluks. "Kuldperiood jäi sellesse aega, mil bändi kui sellise kvaliteet polnud küll kõige parem...," lisas Jansa.

Tema enda jaoks on Justament praegusel hetkel ikka nende muusikutega, kes laval on: "Alari Piispea mängib bassi, Tiit Kevad trumme, Viktor Vassiljev kitarri, Indrek Kalda või Tiit Kikas viiulit, siis Toomas Lunge ja mina. See kamp kõlab väga hästi, need seaded, mis meil praegu on, midagi ei ole teha."

Kõige pikem esinemispaus bändi ajaloos on Justamendil olnud just 2020. aastal, kui pärast 28. veebruari esinemist mängiti uuesti alles 15. augustil. "Proovi me palju ei viitsi teha, oleme laisad. Mina olen ju ainus, kes töötab mujal, teised on kõik vabakutselised või õpetavad kusagil midagi. Niisama bänditegemise entusiasm on üle läinud, aga lood on lihasmälus sees – nii vanad me ka pole!"