"Kuna olen ise suuresti melanhoolik, siis melanhoolia tundub minu jaoks pigem kodusena," rääkis loo sõnade autor Kostja Tsõbulevski, kes loos ka oma vokaalil kõlada laseb.

"Ikka ja jälle jõuan ringiga või kukun ootamatult temasse tagasi. Ta on täis nostalgiat, rõõmu, valu, hämmastust, vaimustust ning otsib selgitust tõesele. Tänu melanhooliale sünnib siiras ning aus looming, sageli üsna ootamatult ja justkui iseenesest," lisas ta.

Bändi kitarrist Raul Ojamaa nõustus ja sõnas, et melanhooliat on tundnud igaüks, kes on millestki või kellestki ilma jäänud või lihtsalt puudust tundnud. "Sellest samast defitsiidist hakkab arenema ka loovus. Sellepärast ongi meil arusaam kunstnikest kui maailmavalutajatatest."

"Melancholy" produtsent on Martin "Muudu" Kuut, kes tunnistas, et see oli tema jaoks lugu, mis esimesest demost alates aeglustas seda hulluse karusselli, mis tema peas suurema osa ajast käib.

"See kõlas mulle rahustavalt ja andestavalt. Kui ma nägin, kui hästi Kostja ja Rauli loomingulised panused seda lugu edasi viisid ja haakusid minu nägemusega, tundsin, et see on huvitav ja eriline hetk Gram-Of-Funi jaoks. Kõik läks väga sujuvalt," märkis Kuut.

Gram-Of-Fun on kuueliikmeline kollektiiv, kuhu kuuluvad Kristel Aaslaid, Jaan Jaago, Martin "Muudu" Kuut, Kostja Tsõbulevski, Raul Ojamaa ja Dr. PhilGood.

"Melancholy" on striimitav kõikidel voogedastusplatvormidel. Esitluspidu toimub 24. oktoobril Von Krahlis.