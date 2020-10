Las Vegases selgusid Billboardi muusikaauhindade võitjad

Post Malone võitis kokku üheksa auhinda, nende hulgas aasta artisti preemia. Enim nominatsioone oli Taylor Swiftil ja Billie Eilishil. Viimane läks koju mitme auhinnaga, sealhulgas aasta naisartisti kategoorias.

Ilma publikuta toimunud tseremoonial astusid üles mitmed artistid, nagu John Legend, Alicia Keys Brandy, En Vogue, BTS ja Luke Combs. Õhtujuht oli muusik Kelly Clarkson.

Olulisemad preemiad olid järgmised.

Aasta artist

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Aasta meesartist

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Aasta naisartist

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Aasta R&B artist

Chris Brown

Khalid

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Aasta kantriartist

Kane Brown

Luke Combs

Dan + Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

Aasta latiinoartist

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Aasta kristlik artist

Lauren Daigle

Elevation Worship

For King & Country

Hillsong United

Kanye West

Billboard 200 aasta album

Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Ariana Grande "Thank U, Next"

Khalid "Free Spirit"

Post Malone "Hollywood's Bleeding"

Taylor Swift "Lover"