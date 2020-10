Peeter Volkonski kaardistab Eestimaal seigeldes kultuuritegelaste sünnipaiku

Peeter Volkonski on juba pikka aega kaardistanud Eesti kultuuritegelaste sünnipaiku. Nüüd võttis ta "Ringvaate" reporteri Heleri Alli endaga kaasa ja tutvustas, kuidas projekt edeneb.

Eestis on kivi või tahvliga tähistatud umbes 300 kultuuritegelase sünnipaik. Volkonski eesmärk on kõik need kohad virtuaalkaardile kanda. "Selle projekti tulemusena tekib Eesti Rahva Muuseumi koduleheküljele n-ö virtuaalnäitus, mis koosneb pisikestest alla minuti videoklippidest. Nendes videoklippides astuvad üles kohaliku kooli õpilased, kes seal kivi või tahvli kõrval juures loevad seal sündinud inimese teksti," selgitas Volkonski.

Iga sünnipaiga juurde lisatakse ka QR-kood, mida skaneerides paiga külastajad need samad videoklipid ja tutvustavad tekstid leiavad.

Virtuaalkaardi idee sündis Volkonskil pidevalt Tartust Viljandisse sõites. Seda teekonda läbides sõitis ta alati mööda Jaan Tõnissoni sünnikohta juhatavast pruunist sildist, millele ta aga kunagi järgnenud ei ole. "Hakkasin mõtlema, et neid viitasid on ju tegelikult igal pool ja palju me siis viitsime sisse pöörata," rääkis Volkonski.

Nüüdseks on ta sünnipaiku otsides läbinud sadu tuhandeid kilomeetreid ning mõne sünnipaiga leidmine on üsna keerukaks osutunud. Näiteks Mait Metsanurga sünnipaika otsides teadis Volkonski selle küla nime, kus kirjanik sündis, kuid paiga täpseid koordinaate tal ei olnud.

Johannes Vares Barbaruse sünnipaika külastades laius seal aga tühimik ja luuletust tuli lugeda täiesti lageda platsi peal. Jaan Anvelti kivi tuli aga traktoriga üles tõsta, sest see kivi osa, kus tekst peal oli, oli vastu maad ja seda lugeda ei saanud.

Volkonski kiitis, et tekste ette lugevad kooliõpilased on väga tublid olnud ja ka kohalikest on sünnipaikade leidmisel palju abi olnud.