Stevie Wonder avaldas kaks uut singlit

Muusik Stevie Wonder avaldas äsja kaks uut lugu "Where Is Our Love Song" ja "Can't Put It In the Hands of Fate".

Wonder sõnas, et hakkas lugusid kirjutama juba eelmisel aastal ja need pidid esiti kõnelema vaid romantilistest suhetest. Selle aasta sündmused inspireerisid teda aga lugudesse veel muidki sõnumeid lisama, kirjutab Reuters.

"Can't Put It In the Hands of Fate" on laulja sõnul inspireeritud protestidest sotsiaalse ebavõrdsuse vastu, koroonavaktsiini otsingutest ja valimisõigusest.

Wonder lisas, et "Where Is Our Love Song" on aga justkui vastuseks segadusele ja vihkamisele, mis USA ühiskonnas esile on kerkinud.