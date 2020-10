Minu Eestimaa | Urmas Viilma: Eestis on palju ehedat loodust

"Tegemist on tõenäoliselt isegi Euroopa kõige põhjapoolsema loodusliku tammikuga," sõnas Viilma ja lisas, et paik on talle südamelähedane, sest ta veetis seal puude vahel mängides lapsena palju aega. Näiteks meeldis talle ühe suure tamme küljes pika nööriga kiikuda. Praegu tuntakse seda puud ka kui looduslikku altarit.

"Saue on muuseas üks viimaseid linnasid Eestis, kus ei ole olnud luteri kirikut. Eestlane on ju ikka olnud seotud metsa ja maaga, võib olla siis need tammed oma pühadusega on kohalike inimeste pühaduse- või vaimsusejanu suutnud ära täita," rääkis Viilma.

Viilma sõnul on oluline, et inimesed looduse ees vastutust tunneks – paljud on asunud tehtud kahjude kompenseerimiseks puid istutama, kuid tegelikult tuleb lasta loodusel ennast ka ise uuendada.

"Mida rohkem sa reisid, seda rohkem sa tagasi tulles tajud, kui palju on Eestis alles ehedat loodust. Alles hiljuti jalutasin ka rabas ja imetlesin seda looduse imet, mida endast kujutab raba (ja ka tammik). Selliseid asju mujal ei ole. Kui meie vastutada on antud nende loodusväärtuste säilitamine ja hoidmine, siis me ei saa seda vastutust mitte kellegi teise õlgadele veeretada," sõnas Viilma.

