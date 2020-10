Suri "Kahe ja poole mehe" sarjast tuntud Conchata Ferrell

Ferrell on eelkõige tuntud Berta rolli eest komöödisarjas "Kaks ja pool meest".

Ferrel viidi juba maikuus enam kui neljaks nädalaks haiglasse. Südameseiskumise üle elanud naine viibis hiljem hooldushaiglas, kirjutab Huffington Post.

"Oleme kurvad Conchata Ferrelli kaotuse tõttu ja tänulikud aastate eest, mil ta tõi Bertana naeru ning mis elavad igavesti," säutsus komöödisarja tootja Warner Bros. Twitteris.

Berta rolli eest nomineeriti Ferrel kahel korral Emmy auhinnale. Kokku mängis ta seriaali 212 episoodis aastatel 2003-2015. Hiljuti võis näitlejat näha ka Netflixi seriaalis "The Ranch" (2017).

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.



Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.



????©️???? pic.twitter.com/cJMK8APgQV